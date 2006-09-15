Авторитет среди экспертов подтвердил автентичность пленок Мельниченко

Фрагменты записей экс-майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, которые переданы для экспертизы американской компании "Бэк Тэк" «являются аутентичными, записаны на «Тошибе», информация не редактировались».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента главный эксперт этой компании, гражданин США Дуглас ЛЕССИ.

На заседании Верховной Рады была продемонстрирована одна из записей.

Как сообщал УНИАН, 6 августа 2002 года народный депутат Украины Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО предложил от имени возглавляемой им Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела Георгия Гонгадзе предоставить Генеральной прокуратуре Украины результаты экспертизы пленок Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, осуществленной американской фирмой "Бэк Тэк".

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО подчеркнул: "по поручению Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины третьего созыва компания "Бэк Тэк" (штат Вирджиния, США) провела экспертные исследования аудиозаписей (магнитных фонограмм), записанных Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в служебном кабинете Президента Украины КУЧМЫ Л.Д., на которых речь идет о Георгии Гонгадзе, на предмет их подлинности (достоверности). Экспертизу проводил один из опытнейших экспертов в мире Брюс КЕНИГ. Он исследовал оригиналы магнитных фонограмм (файлов), записанных Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, и технические устройства, с помощью которых были сделаны эти записи. Вывод экспертизы (лабораторный отчет от 8 февраля 2002 года) относительно этих аудиозаписей однозначен: записанные Н.МЕЛЬНИЧЕНКО магнитные фонограммы являются достоверными (аутентичными), цельными и не подвергались монтажу".