Генпрокуратура возобновила уголовное дело против Москаля

Генеральная прокуратура Украины отменила постановление прокуратуры Киева об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам Службы безопасности Украины относительно незаконного предоставления гражданам в 2004 году статуса участников боевых действий Государственным комитетом Украины по делам национальностей и миграции, который в то время возглавлял Геннадий МОСКАЛЬ. (В настоящее время - народный депутат Украины).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, Генпрокуратура обязала столичную прокуратуру дополнительно изучить данные материалы и принять после этого соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября на брифинге в Киеве в.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Служба безопасности передала в Генеральную прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата Украины (фракция НУ-НС) Г.МОСКАЛЯ.

«По результатам доследственной проверки СБУ задокументирована коррупционная деятельность народного депутата Украины Г.МОСКАЛЯ, связанная, в первую очередь, с нарушением закона о статусе ветеранов войны», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, пояснив при этом, что речь идет о незаконном предоставлении документов “чиновникам или же просто взяточникам”, которые никакого отношения не имели к боевым действиям, а потому не имели никакого права считаться ветеранами.

Как сообщил сам Г.МОСКАЛЬ, 14 октября 2008 г. прокуратура города Киева отказала в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления в отношении должностных лиц Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции по материалам, которые поступили в СБУ якобы в 2004 году.

4 ноября с.г. Шевченковский районный суд г. Киева закрыл производство по протоколу, составленному работниками СБУ по закону Украины о борьбе с коррупцией якобы за незаконное получение статуса участника боевых действий по материалам указанного выше госкомитета. Суд не нашел в предоставленных материалах состава коррупционных действий.

Также Г.МОСКАЛЬ заявил, что Госкомнацмиграции не имеет полномочий для предоставления гражданам статуса участника боевых действий.