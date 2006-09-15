Адвокат Федур обвиняет Генпрокурора во лжи и требует уволить его

Адвокат Андрей ФЕДУР считает, что Верховная Рада Украины должна освободить Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня в Верховной Раде Украины после заслушивания информации Генеральной прокуратуры о ходе расследования уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как заявил А.ФЕДУР, при такой Генеральной прокуратуре, при таком генеральном прокуроре никогда не будет расследовано дело об убийстве Г.Гонгадзе.

А.ФЕДУР обвинил А.МЕДВЕДЬКО в том, что он сказал «существенную неправду» относительно позиции Николая МЕЛЬНИЧЕНКО. Адвокат отрицал, что экс-майор отказывался давать показания по делу об убийстве Г.Гонгадзе. По его словам, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО готов был принимать участие в следственном эксперименте, показав, как осуществлялась запись на диктофон. А.ФЕДУР отметил, что, несмотря на настояние Н.МЕЛЬНИЧЕНКО принять участие в таком эксперименте, Генпрокуратура этого не сделала.

«Не надо кивать на Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в этой части», - сказал А.ФЕДУР.

По его словам, именно представители Генпрокуратуры категорически были против участия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в судебном процессе.

Адвокат сообщил, что обратился в суд, где сейчас рассматривается дело об убийстве Г.Гонгадзе, попросив заслушать как свидетелей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и еще нескольких лиц, в том числе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По его словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что на записи, осуществленной в кабинете тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, речь идет о Георгии Гонгадзе, а дальше идет запись разговора с В.ЮЩЕНКО. По его словам В.ЮЩЕНКО мог бы подтвердить или опровергнуть, был ли такой разговор.

Также А.ФЕДУР подчеркнул, что Генпрокуратура до этого времени не сравнила два биологических образца, один из которых предоставила мать Г.Гонгадзе – Леся ГОНГАДЗЕ.

А.ФЕДУР выразил убеждение, что Генпрокуратура, возглавляемая А.МЕДВЕДЬКО, не может расследовать это дело.

Обращаясь к народным депутатам, он отметил, что именно они несут ответственность за то, что на сегодня генпрокурором является А.МЕДВЕДЬКО, и именно поэтому они должны определиться о дальнейшем пребывании его на этом посту.