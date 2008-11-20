Янукович по приезду из Москвы соберет свое правительство
18:11, 20 ноября 2008Политика
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... но не на этой неделе, как объявляли
Под председательством лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание оппозиционного правительства (ул. Грушевского 18/2, комн. 11). Сперва датой заседания было объявлено 21 ноября, но позже мероприятие перенесли на следующую неделю.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
В рамках заседания предусматриваются брифинги министров оппозиционного правительства для представителей СМИ.
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