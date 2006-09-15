Пискун-депутат хочет дать фору Пискуну-Генпрокурору

Экс-генеральный прокурор, народный депутат Святослав ПИСКУН высказывается за создание новой парламентской комиссии по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на парламентских слушаниях по делу Гонгадзе.

С.ПИСКУН выразил надежду, что такая комиссия поможет в расследовании правоохранительным органам.

По словам депутата, расследован дела Гонгадзе на сегодня не завершено и в суде находится только ее первая часть, поскольку остался вопрос, кто организовывал и заказывал убийство журналиста.

С.ПИСКУН отметил важность ответа на этот вопрос, поскольку дело Гонгадзе, по его словам, является лакмусовой бумажкой способности правоохранительных органов привлекать к уголовной ответственности высшее руководство государства.