Ющенко заявляет, что Майдан - его наибольшая политическая гордость

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Майдан является его наибольшей политической гордостью.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сообщил в интервью “5 каналу”, посвященном годовщине революции.

«Я на всю жизнь сберегу как предмет моей наибольшей политической гордости, что это было в Украине, и к нему я имел отношение», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО оценил те события как революцию политического сознания украинской нации и проявление национального достоинства.

«Самое главное, что принесла Помаранчевая революция, Майдан 2004 года - уважение к нам. Истинно, этот Майдан принес свободу», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что участники Майдана, в первую очередь, выступили против фактически назначения Президента в результате фальсификации выборов и отстаивали свое право избирать свободно.