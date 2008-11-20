Генпрокуратура сняла из розыска депутата-регионала

Генеральная прокуратура исключила из розыска депутата Киевсовета от Партии регионов Алексея ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщил начальник Следственного управления Генпрокуратуры Петр КОВАЛЬ.

«Розыск снят. Он явился добровольно (на допрос к следователю – УНИАН) около полутора недели назад и дал объяснения», - сказал он, добавив при этом, что А.ОМЕЛЬЯНЕНКО «сейчас постоянно является на вызовы».

Как сообщал УНИАН, 30 октября пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что руководитель фракции Партии регионов в Киевсовете А.ОМЕЛЬЯНЕНКО в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением) объявлен в розыск.