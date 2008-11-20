Почему ВР не может избрать нового спикера - эксперты

Эксперты считают, что председателя Верховной Рады Украины не изберут, пока по этому вопросу не договорятся Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты снова не поддержали предложение относительно избрания председателя Верховной Рады. В связи с этим «Центр исследований политических ценностей «АКСИА» обратился к политическим экспертам с вопросом "Почему ВР не может избрать нового спикера?".

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что причин много. "Главные причины – самые крупные фракции Верховной Рады хотят избрать коалиционного спикера. Они хотят такого спикера, который выполнял бы их требования. В одном случае речь идет о том, чтобы это был спикер, который представлял бы новую демократическую коалицию (БЮТ-НУНС-БЛ) и был бы зависимым от этой коалиции. В другом случае речь идет о спикере, который представлял бы интересы Партии регионов и, в частности, должен был бы подготовить необходимые условия для проведения досрочных парламентских выборов в следующем году. Именно это и обусловливает проблемы".

По мнению В.ФЕСЕНКО, "в действительности, сейчас практически невозможно создать официальную коалицию. Но возможен вариант с нейтральным, равноудаленным спикером от самых крупных фракций. Таким спикером может быть Владимир ЛИТВИН. Но именно это также является препятствием. Самые крупные фракции не очень хотят поддерживать такого спикера. Возникает патовая ситуация - и коалицию не хотят создать, и нет желания голосовать за нейтрального спикера. Какие дальнейшие варианты развития событий? Или какое-то решение будет принято, что маловероятно, или какая-то из крупных фракций откажется от своих претензий, и в пределах свободного голосования, с заниженными требованиями, председатель ВР будет избран”.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ сказал, что он "печально удивлен, что шанс опять не реализован. Я считаю, что этот шанс есть. Кандидатуры, которые предлагались, в действительности являются достаточно взвешенными. И МАРТЫНЮК, и ЛИТВИН, и ЛАВРИНОВИЧ, и ПЛЮЩ могли бы быть достойными спикерами, независимо от партийной принадлежности".

При этом политолог отмечает, что "спикериада пока еще не превратилась в вождистские бои. Все происходит более или менее толерантно. Другой вопрос, что опять и по другим вопросам в ВР не найден консенсус. Это свидетельствует о том, что эпоха кулуарной, корпоративной политики проходит. Эффективные решения невозможно принять. Сколько на согласительных советах ни сиди, такой тип подходов не дает выхода. Следовательно, скорее всего, нужно было принять решение о выдвижении всех возможных кандидатур, обсуждении, рейтинговых голосованиях и голосовании за лидера рейтингового голосования. Почему политики не дерзнули на такой вариант? Думаю, ответ на поверхности. Политические силы не желают предоставлять дополнительные имиджевые, идеологические преимущества своим оппонентам. Ведь это трибуна, выступления, политический пиар. Поэтому машина и забуксовала".

А.ЕРМОЛАЕВ считает, что "до сегодняшнего дня попытки договориться по спикеру были искренни. Просто привычка к кулуарной политике не позволила применить формулу, после которой было бы голосование. Кулуарные договоренности в тупике. Но теперь возникает реальная угроза, что в декабре, когда опять начнется работа парламента, и опять могут быть вот такие патовые ситуации, снова объективно встанет вопрос о досрочных выборах. Спикериада станет путем легитимизации досрочных парламентских выборов. Логично предположить, что, скорее всего, если такая ситуация возникнет в декабре, выборы могут быть назначены где-то на конец февраля или начало марта”.

Председатель Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Олесь ДОНИЙ отмечает: „Спикера нет, потому что его все боятся. Главные политические силы (ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ) с самого начала существования Верховной Рады VI созыва взяли курс на ослабление парламента. Маховик разрушения был запущен год назад, и остановить его нелегко. Инерция этих разрушительных процессов дает о себе знать. Одни боятся, что новый спикер станет залогом перевыборов, другие, наоборот, боятся, что новый спикер не допустит перевыборов. Никто пока еще не рассматривает выборы спикера как средство для возобновления полноценной деятельности парламента. На данный момент ни одна из сторон не может для собственной победы нацарапать 226 голосов".

По мнению О.ДОНИЯ, в этой ситуации выходом мог бы стать поиск не 226 голосов, а конституционного большинства. "Это значит, что в основе такого компромисса должно было стать общее голосование за нового спикера двух самых крупных фракций: БЮТ и «Регионов», с вероятным приобщением остальных. В таком случае не нужно было избирать политика среднего веса типа ЛИТВИНА или ПЛЮЩА, а можно было бы дать дорогу политикам с меньшим уровнем амбиций. То есть, де-факто, избрать, «технического» спикера. Но имиджевые потери от совместного голосования, по-видимому, удерживают две большие фракции от такого сценария. Отважиться на такой сценарий можно, лишь четко договорившись перед тем, что досрочных выборов не будет. А так как гарантировать выполнение договоренностей никто не может, то ситуация тормозится”.

Директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ также считает, что "определенный стабильный компромисс по всем вопросом, включая вопрос избрания спикера, возможен лишь в единственном формате – когда договорятся между собой Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов. Вот если эти две мегапартии договорятся, даже если это будет без блокирования в коалицию, а вот так, как это было в сентябре, тогда в этой стране возможен хоть какой-то стабильный курс. Это касается избрания всевозможных министров, спикеров, изменения Конституции, проведения досрочных президентских выборов и так далее. В другом формате все равно никакой стабильности не будет. Даже если спикера выберут минимальным большинством в этом парламенте, его судьбе не позавидуешь. Поэтому я понимаю прекрасно ЛИТВИНА, который не хочет отвечать за этот бардак”.