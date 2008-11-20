В Едином Центре определились с кандидатами на спикера
17:01, 20 ноября 2008Политика
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Один из двух...
Группа народных депутатов от партии “Единый Центр” готова поддержать кандидатуры Владимира ЛИТВИНА или Ивана ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады.
Об этом сообщил лидер партии Игорь КРИЛЬ в ходе чат-конференции на сайте “Главред”.
Отвечая на вопрос, кого его партия поддержит на эту должность, И.КРИЛЬ ответил, что поддержит того политика, который сможет обеспечить создание коалиции в парламенте.
По его словам, это "приведет парламент в конституционное русло, и мы сможем до выборов Президента забыть о парламентских выборах”.
“Такими кандидатурами являются Владимир ЛИТВИН и Иван ПЛЮЩ”, – добавил И.КРИЛЬ.
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