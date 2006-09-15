Мельниченко готов составить компанию Кучме в тюрьме

Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявляет, что готов сесть в тюрьму за разглашение государственной тайны.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня в парламенте, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО напомнил, что Генеральная прокуратура Украины угрожает открытием в отношении него уголовного дела за разглашение государственной тайны, если записи разговоров в кабинете тогдашнего Президента Леонида КУЧМЫ будут признаны аутентичными. «Я готов сесть в тюрьму за разглашение государственной тайны, потому что там будет сидеть и КУЧМА. Я готов составить ему компанию», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Также он заметил, что готов давать все показания Генпрокуратуре только после того, как записи будут признаны вещественным доказательством. «Мне незачем скрывать», - сказал экс-майор.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, Генеральная прокуратура продолжает фальсифицировать дело Гонгадзе. «Вас с этой трибуны грубо и цинично обманывают, в том числе и генеральный прокурор», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в частности, назвав «ложью» слова генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО о том, что жена погибшего журналиста Мирослава ГОНГАДЗЕ опровергла на допросе показания Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он продемонстрировал письмо М.ГОНГАДЗЕ, в котором она отмечает, что не доверяет нынешней Генеральной прокуратуре и не хочет, чтобы Н.МЕЛЬНИЧЕНКО давал ей показания и предоставлял доказательства.

По словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, необходимо провести международную экспертизу записей и на основании этой экспертизы признать записи аутентичными, еще раз повторив, что готов дать все объяснения и передать оригиналы записей следствию после признания их подлинности.

Кроме того, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО поблагодарил Бога и новую власть за то, что может стоять на этой трибуне «пока еще живой». Он сказал, что не является политиком, а только выполнял свой долг, задокументировав преступления высшего руководства государства. Он напомнил, что выступает по делу Гонгадзе только как свидетель, но как офицер он должен был выполнить присягу украинскому народу.

Как сообщал УНИАН, 2 марта 2005 года тогдашний генпрокурор Святослав ПИСКУН заявил, что Генпрокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Он также добавил, что как только Генпрокуратура получит от Н.МЕЛЬНИЧЕНКО записи и записывающее устройство, будет проведена международная экспертиза, и в случае, если окажется, что записи не являются сфальсифицированными, они сразу приобретут официальный процессуальный статус и будут приобщены к материалам дела Гонгадзе.

Сегодня генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО заявил, что не исключает возобновления уголовного дела в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Он отметил, что в ходе досудебного следствия были назначены 16 дополнительных фоноскопических экспертиз, после которых будет принято окончательное решение, поскольку будет выяснено, как именно осуществлялись записи разговоров в кабинете Президента.

Отвечая на вопрос из сессионного зала, А.МЕДВЕДЬКО заявил, что проводилась очная ставка Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и М.ГОНГАДЗЕ, во время которой жена Г.Гонгадзе «фактически опровергла показания Н.МЕЛЬНИЧЕНКО».