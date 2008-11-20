Грищенко надеется, что судьба США и Германии обойдет Украину

Борьба с финансово-экономическим кризисом станет основным вопросом повестки дня в Украине, отодвигая на второй план проблемы, которые еще недавно казались крайне актуальными, и этот кризис должен стать толчком для консолидации украинской элиты.

Об этом идет речь в статье посла Украины в РФ, первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Константина ГРИЩЕНКО, которая вышла сегодня в еженедельнике "Комментарии".

«В следующем году нам удастся избежать рецессии, с которой столкнутся ведущие западные страны, включая США и Германию, но экономический рост затормозится почти втрое. А это будет означать и существенное замедление движения нашего государства к европейским стандартам благосостояния граждан", - заявляет К.ГРИЩЕНКО.

По мнению дипломата, большинство стран мира сейчас проводят ревизию своих политических и экономических стратегий с целью недопущения перерастания нынешних проблем в аналог Великой депрессии 30-х годов прошлого века.

«Анализ мер, которые предпринимают Москва, Вашингтон, Берлин, Лондон, Токио, другие столицы, показывает, что преодоление нынешнего кризиса, как лечение острой болезни, требует быстрых действий и регулярной коррекции тактики», говорится в статье.

«Наступили времена, когда нужно быть готовыми пройти сквозь горнило любых испытаний, чтобы получить в результате сработанное высокопрофессиональное правительство, которое будет опираться на дееспособный парламент и будет в силах взять на себя ответственность за оперативное принятие и реализацию непростых, но крайне необходимых антикризисных решений», - заявляет К.ГРИЩЕНКО.