Головатый назвал фарсом суд над убийцами Гонгадзе

Народный депутат из фракции “Наша Украина” Сергей ГОЛОВАТЫЙ назвал фарсом судебный процесс над исполнителями убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с парламентской трибуны С.ГОЛОВАТЫЙ назвал его (судебное разбирательство – УНИАН) политическим процессом. Он высказался против того, чтобы судебный процесс шел в закрытом режиме и призвал немедленно это прекратить.

В то же время он отметил, что проведение сегодня слушаний в парламенте по делу Гонгадзе можно будет расценить как вмешательство в судебный процесс и давление на него и выразил удивление, почему такие слушания нельзя было провести, когда проводилось досудебное следствие.

Вместе с тем С.ГОЛОВАТЫЙ отметил, что в разные времена был так или иначе причастен к ходу расследования этого дела и может утверждать, что все эти пять с половиной лет следствие было направлено на одно – как фальсифицировать дело, чтобы не было возможности его раскрыть.

Он выразил удивление, почему до сих пор не возбуждены уголовные дела против тех, кто фальсифицировал это дело. Депутат также высказался за то, чтобы дела против исполнителей, заказчиков, а также тех, кто его (уголовное дело – УНИАН) фальсифицировал были объединены в одно.

Как сообщал УНИАН, в убийстве Г.Гонгадзе обвиняют троих бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый - бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.

По делу уже допрошены подсудимые и пострадавшие.

14 сентября суд начал допрос свидетелей, в частности, первой как свидетель по этому делу была допрошена главный редактор интернет-газеты «Украинская правда» Елена ПРИТУЛА.