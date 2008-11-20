Рудьковский: если бы это было на ринге, я бы отучил раз и навсегда

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ объясняет, что его конфликт с народным депутатом от Партии регионов Нестором ШУФРИЧЕМ возник из-за разных позиций относительно того, должна ли оставаться Юлия ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра в случае образования широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве в интервью журналистам, комментируя инцидент.

«Я могу сказать одно, что вчера действительно у нас была дискуссия с моим визави на политическую тему. Действительно, мы имеем разные позиции и политический вектор. Я всегда стоял на той же позиции, он же занимает другую позицию относительно того, что в широкой коалиции должна быть премьер-министром Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО. Я имею другую позицию», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

В то же время он выразил убеждение, что «в любой дискуссии сила не может быть аргументом».

«Если бы мы находились в одинаковом статусе. Если бы это было на ринге, я бы отучил такого человека один раз и навсегда поднимать руки. Я убежден, что необходимо снять депутатскую неприкосновенность для того, чтобы хулиганство всегда имело свою соответствующую реакцию со стороны правоохранительных органов», - заметил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Отвечая на вопрос, пойдет ли он на мировую, если дело дойдет до суда, он сказал: «Я подал соответствующее заявление относительно его действий. Пусть дают оценку те, в компетенции кого это находится».

В то же время на вопрос, кто куда бил, после продолжительной паузы Н.РУДЬКОВСКИЙ ответил: «Я себя нормально чувствую». На его лице не заметно никаких следов побоев.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на «КОММЕРСАНТЪ», по словам источника газеты в правоохранительных органах, Н.РУДЬКОВСКИЙ 19 ноября прибыл в райуправление милиции с разбитой губой и в установленном порядке написал заявление, в котором обвинил Н.ШУФРИЧА в нанесении ему телесных повреждений.

Исходя из заявления, с которым ознакомился Ъ, около 15.00 Н.ШУФРИЧ в сопровождении неизвестного мужчины (вероятнее всего, охранника) прибыл в офис Н.РУДЬКОВСКОГО, расположенного по ул. Ивана Мазепы, 26. Находясь, согласно тексту документа, “в состоянии нервного возбуждения", Н.ШУФРИЧ вошел в кабинет, где работал Н.РУДЬКОВСКИЙ, и несколько раз ударил его в лицо, после чего оставил помещение.

В свою очередь, Н.ШУФРИЧ выразил удивление реакцией Н.РУДЬКОВСКОГО на их разговор. “Я удивлен действиями Н.РУДЬКОВСКОГО. Действительно, у нас вчера состоялся разговор, в котором мы обсудили определенные разногласия, связанные с оценкой политической ситуации», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он объяснил, что разговор был эмоциональным, и связан с последними заявлениями Н.РУДЬКОВСКОГО, который, по словам Н.ШУФРИЧА, резко изменил свою позицию по поводу основных политических процессов. «Мы говорили по поводу такой позиции Николая, который прогибается под ЮЩЕНКО и его окружение, что нас всех несколько удивило», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он отметил, что разговор был эмоциональным с обеих сторон, но оснований у Н.РУДЬКОВСКОГО для такой реакции не было.

В то же время Н.ШУФРИЧ уклонился от прямого ответа на вопрос, нанес ли он телесные повреждения Н.РУДЬКОВСКОМУ.

Киевская милиция подтвердила наличие заявления Н.РУДЬКОВСКОГО, в котором указывается об инциденте, произошедшем между ним и Н.ШУФРИЧЕМ. В своем заявлении он указал, что в 15.00 в арендованном им офисе, который находится в Киеве по улице Ивана Мазепы, 26, народный депутат Н.ШУФРИЧ во время конфликта ударил его рукой в лицо. Как заметили в ЦОС, после принятия заявления от Н.РУДЬКОВСКОГО последний был направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы для фиксации наличия следов побоев. Собранные материалы переданные для дальнейшего расследования в Генеральную прокуратуру Украины.