Тимошенко говорит, что готова пожертвовать любым из своих министров

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о том, что она готова к изменению состава правительства, если это поможет преодолеть финансовый кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в ходе совещания с руководством региональных органов исполнительной власти и городскими председателями по вопросам выполнения государственного бюджета на 2008 год.

«Я обратилась с предложением: если кто-то из членов правительства, включая министров и премьера, Вас не устраивает, и есть лучшая кандидатура, то давайте голосовать в парламенте, как это предусмотрено» — сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что влияние финансового кризиса и сложившаяся в стране экономическая ситуация способствуют поиску компромисса в парламенте.

«Финансовый кризис затолкает все фракции парламента в нормальное русло работы. Потому что каждый аграрий, металлург, химик захочет иметь свой антикризисный закон, а в парламенте по всем фракциям сидят собственники предприятий. Поэтому, сколько бы они не сопротивлялись всеми четырьмя лапами, это единственный способ. Поэтому, вот увидите, по моим прогнозам, в течение двух недель будет объединение. Это будет принудительное сближение», — отметила ТИМОШЕНКО.