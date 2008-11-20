Тимошенко увидела в парламенте «принуждение к миру»
14:04, 20 ноября 2008Политика
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Премьер добавила оптимизма
По мнению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, сейчас в парламенте проходит «принуждение финансовым кризисом к миру».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала, выступая на совещании с руководством региональных органов исполнительной власти и городскими председателями, посвященном вопросам выполнения государственного бюджета в 2008 году.
«Я хочу вам немного передать вместо пессимизма относительно парламента - оптимизма. Я вижу, во всех процессах, которые начались на всех уровнях, идет вынужденное сближение. Это называется принуждением финансовым кризисом к миру», - сказала премьер-министр.
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