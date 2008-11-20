Янукович заявляет, что в ВР ведутся переговоры об отставке Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в Верховной Раде Украины ведутся переговоры о новом формате коалиции и отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе X съезда российской политической партии «Единая Россия» в Москве.

«Переговоры ведутся не только по кандидатуре спикера. Переговоры ведутся и по переформатированию коалиции, переговоры ведутся по возможной отставке правительства», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он убежден, что в условиях глобального экономического кризиса политики должны прийти к политическому консенсусу, а политические партии, которые представлены в парламенте, не смотря на разные идеологические позиции, должны подумать, на какой основе объединиться.

В.ЯНУКОВИЧ также предложил объявить мораторий на политические вопросы, которые разделяют общество, и прекратить недружественную риторику по отношению к стратегическому партнеру Украины – России.

По его мнению, необходимо подумать над вопросами, которые объединяют общество.