Трехсторонние переговоры в Минске: Кучма рассказал, за что ему стыдно

Кучма сожалеет, что не удалось договориться с луганскими сепаратистами об открытии пункта пропуска "Золотое", передает "Украинская правда".

"Нам каким-то образом даже стыдно, что мы не дожали ту сторону, Луганск, я имею в виду ОРЛО, чтобы был открыт этот пункт пропуска, потому что он сделан по всем правилам, для людей, прежде всего. Завтра это один из главных вопросов, которые мы ставим и попробуем их дожать, чтобы этот пункт был открыт", - сказал экс-президент журналистам в Киеве.

По его словам, представители России также поддерживают Украину в вопросе открытия этого пункта.

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"Но, наверное, они не использовали весь свой арсенал, который в российской стороны есть, чтобы такое решение принять", - подчеркнул Кучма.

Также он выразил надежду, что министры иностранных дел смогут договориться и разработать дорожную карту, о которой нормандская четверка договорилась в Берлине. В то же время он выразил сомнение, что в течение месяца министрам удастся о чем то договориться.

"Я снова говорю, нельзя ничего делать, если нет мира. О каких выборах можно говорить, если кругом стреляют?", - задал Кучма риторический вопрос.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения относительно основных критериев «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.