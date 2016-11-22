Трехсторонние переговоры в Минске: Кучма рассказал, за что ему стыдно

16:38, 22 ноября 2016
Политика
3269 0

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма рассказал о ходе переговоров и их перспективах.

Кучма: нельзя ничего делать, если нет мира / Фото УНИАН

Кучма сожалеет, что не удалось договориться с луганскими сепаратистами об открытии пункта пропуска "Золотое", передает "Украинская правда".

"Нам каким-то образом даже стыдно, что мы не дожали ту сторону, Луганск, я имею в виду ОРЛО, чтобы был открыт этот пункт пропуска, потому что он сделан по всем правилам, для людей, прежде всего. Завтра это один из главных вопросов, которые мы ставим и попробуем их дожать, чтобы этот пункт был открыт", - сказал экс-президент журналистам в Киеве.

По его словам, представители России также поддерживают Украину в вопросе открытия этого пункта.

Читайте такжеМиссия США при ОБСЕ призывает Россию повлиять на боевиков в вопросе открытия КПВВ в Золотом

"Но, наверное, они не использовали весь свой арсенал, который в российской стороны есть, чтобы такое решение принять", - подчеркнул Кучма.

Также он выразил надежду, что министры иностранных дел смогут договориться и разработать дорожную карту, о которой нормандская четверка договорилась в Берлине. В то же время он выразил сомнение, что в течение месяца министрам удастся о чем то договориться.

"Я снова говорю, нельзя ничего делать, если нет мира. О каких выборах можно говорить, если кругом стреляют?", - задал Кучма риторический вопрос.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения относительно основных критериев «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter