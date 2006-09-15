Президент Украины помолился за старшего брата

Сегодня старший брат Президента - Петр Ющенко - отмечает день рождения. У него сегодня юбилей - 60-летие. Еще вчера утром во Владимирском соборе при участии главы государства и его ближайшего окружения состоялся праздничный молебен за здоровье Петра Ющенко. Сегодня, как планируется, юбиляр поедет в родное село Хоруживку.

Сообщить «Обозу» другие подробности празднований сам Петр Андреевич отказался. «Я не считаю себя настолько значимой персоной, чтобы привлекать к этому какое-то внимание. Я понимаю, что внимание к моей персоне связано во многом с тем, что моя фамилия начинается на букву «Ю».