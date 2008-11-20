От Литвина требуют расписаться кровью

Лидер Блока Владимира Литвина, народный депутат Владимир ЛИТВИН не снимал своей кандидатуры с должности председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам, комментируя сообщение о том, что он якобы снял свою кандидатуру на должность спикера, В.ЛИТВИН заявил: «Первый раз об этом слышу».

По его словам, проблема с избранием спикера возникла не из-за отсутствия голосов за того или иного кандидата, а из-за больших требований к нему.

В частности, В.ЛИТВИН сообщил, что звучат требования и относительно решений о досрочных выборах, и об объявлении четкой позиции в отношении к власти и оппозиции и много другого.

«Очень просто: потому что от того, кого хотели бы избрать, или, точнее, от того, кто объективно необходим и кого хотят поддержать депутаты, требуют, чтобы он расписался кровью», - сказал В.ЛИТВИН.