Литвин призывает депутатов вспомнить об инстинкте самосохранения

Лидер фракции одноименного блока Владимир ЛИТВИН считает, что сегодняшняя ситуация в ВР связана с желанием распустить парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады.

В.ЛИТВИН призвал народных депутатов «проявить коллективную волю, хотя бы исходя из инстинкта самосохранения».

По словам В.ЛИТВИНА, «не хотят (при этом он не уточнил, о ком конкретно идет речь – УНИАН), чтобы Верховная Рада работала», и «ждут 23 ноября (некоторые юристы и эксперты называли эту дату как срок, после которого можно распускать парламент, поскольку именно тогда исполняется год после принятия присяги народными депутатами нынешнего созыва – УНИАН), чтобы были любые основания в любой момент повесить большой замок на Верховную Раду».

В.ЛИТВИН отметил, что «это факт, о котором необходимо помнить».

Он предложил пригласить Президента и премьер-министра в Верховную Раду, чтобы послушать их позицию относительно ситуации в Украине.

По словам В.ЛИТВИНА, Верховная Рада правильно сделала, отправив в отставку председателя ВР, поскольку был «сфальсифицирован закон». Он отметил, что на сегодня необходима консолидация Президента, правительства и Верховной Рады, однако наблюдается ситуация, когда «наш Президент весь в прошлом, правительство - все в войне, а Украина – в тотальном кризисе».

По его словам, наблюдается желание «совместными усилиями, к величайшему сожалению, отнести Украину на кладбище всем вместе, а на обратном пути кто-то думает, идя из кладбища, что-то прихватить, не зная и не понимая, что из кладбища ничего нельзя брать».

В.ЛИТВИН считает, что парламент должен работать.