Ряд мероприятий к годовщине исчезновения Георгия Гонгадзе

15 и 16 сентября Медиа-профсоюз и общественные организации проводят серию акций, чтобы напомнить о 6-ой годовщине исчезновения Георгия Гонгадзе и обратить внимание на сложности в работе журналистов, которые имели место в последние два месяца.

15 сентября

Верховная Рада заслушает информацию Генерального прокурора Украины Александра Медведька о ходе расследования убийства журналиста Георгия Ґонґадзе.

11.30 – В Верховной Раде стартует журналистская кампания „Руки прочь от свободы!” - сбор перед входом к подъезду, котрый ведет в ложу прессы (ул. Грушевского, 5). Тем, у кого нет парламентской аккредитации, Медиа-профсоюз обеспечивает разовые пропуски в Верховную Раду (аккредитация возможна до 12.00 14 октября). Для этого звоните по телефону: 8-050-310-44-41 (Михайлина Скорик) или - в рабочее время – 537-20-03 (Вероника Жернова).

12.00 – пресс-конференция независимого Медиа-профсоюза Украины и Института массовой информации о начале украинского рейтинга „Враги прессы”. (помещение Верховной Рады, возле ложи прессы на 3-м этаже). Подробности по номеру 8-050-310-44-41 (Михайлина Скорик).

12.00 - представители Международной федерации журналистов, партнеры Медиа-профсоюза, будут пикетировать посольства Украины за границей с требованием довести до конца расследование и наказать убийц Георгия Гонгадзе. Подробности по телефону 537-20-03 (Сергей Гузь)

Вечером - в новостях ведущих телеканалов появится 7-секундный ролик памяти Гии Гонгадзе, аналогичный символ выйдет в печатных газетах и на интернет-сайтах. Телевизионный ролик можно получить, позвонив по телефону в Медиа-профсоюз (8-050-310-44-41), силуэт для печатных СМИ скачать на сайте Медиа-профсоюза, баннеры для Интернет-изданий распространяет „Украинская правда” – pravda@svitonline.com

16 сентября

День исчезновения Георгия Гонгадзе. В новостях ведущих телеканалов появится 7-секундный ролик памяти Гии Гонгадзе, аналогичный символ появится в печатных газетах и на интернет-сайтах.

В 19.00 на Крещатике состоится акция «День памяти Георгия Ґонґадзе». Участники акции со свечами в руках образуют круг и отметят память Георгия Ґонґадзе, а также других погибших журналистов, назвав их поименно. После этого пешим ходом все двинутся к Секретариату Президента. Приглашаются все неравнодушные.