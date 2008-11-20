Янукович поехал на съезд к Путину

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ cегодня в Москве принимает участие в Х съезда "Единой России".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, съезд партии впервые пройдет под председательством нового лидера «Единой России» и премьер-министра России Владимира ПУТИНА, который выступит с основным докладом. В работе съезда принимает участие Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В.ЯНУКОВИЧ выступит на съезде с приветственным словом.

Главной темой съезда объявлена стратегия развития РФ до 2020 года. Кроме "Стратегии-2020" на съезде будут обсуждаться вопросы партийной идеологии. Начнется работа над новой редакцией партийной программы, которая закрепит принципы, на которых будет реализовываться "Стратегия-2020". В новой программе будут учтены, в том числе, положения Послания Д.МЕДВЕДЕВА Федеральному собранию.

Также на съезде в устав партии будут внесены изменения, касающиеся ротации ее руководящих органов. Предполагается, что руководители партии смогут занимать свои должности не более двух сроков подряд: на федеральном уровне два срока по четыре года, на региональном - по три года, на местном - по два и в первичной организации - дважды по одному году. Для кандидатов в члены партии предлагается ввести 6-месячный испытательный срок. Пройдут также выборы Генерального совета партии и его президиума. Кроме того, съезд "Единой России" должен официально утвердить решение об объединении с Аграрной партией России.

Съезд "Единой России" проходит в Гостином дворе в центре Москвы. В форуме принимают участие более 600 делегатов и свыше 1500 гостей. В частности, свои делегации направили 18 политических партий из Европы, Азии, и Америки, а более 50 зарубежных партий направили приветствия съезду. Освещать форум будут свыше 800 представителей российских и зарубежных СМИ.