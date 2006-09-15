Медведько не может привлечь к ответственности Кучму

В настоящее время нет оснований для привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц государства по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, заявил сегодня на заседании Верховной Рады генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что несколько раз по делу Гонгадзе был допрошен в качестве свидетеля экс-майор Николай МЕЛЬНИЧЕНКО.

А.МЕДВЕДЬКО выразил сожаление, что во время допросов Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не было получено необходимых показаний для установления истины, а также не были предоставлены оригиналы аудиозаписей в кабинете тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

По словам генпрокурора, при этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО ссылался на недоверие к следствию, а также на необходимость согласования своих показаний с представителями пострадавших.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, в конце марта этого года Н.МЕЛЬНИЧЕНКО выехал из Украины и от него не было никаких вестей. «Несмотря на такое поведение МЕЛЬНИЧЕНКО, в результате активных действий следствия по делу в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством получены многочисленные копии аудиозаписей на электронных носителях разговоров в кабинете Президента Украины КУЧМЫ», - отметил А.МЕДВЕДЬКО.

Как сказал генпрокурор, в результате «аудитивного инструментального и лингвистического анализов» установлено, что «устный разговор на фонограммах, вероятно, принадлежит КУЧМЕ, Кравченко (погибшему экс-министру внутренних дел Юрию Кравченко) и другим должностным лицам государства».

В то же время он сказал, что в связи с тем, что эти записи являются не оригинальными, и у следствия нет точной информации о способе проведения записей, эксперты не могут сделать заключение о том, подвергались ли оригиналы монтажу после того, как были зафиксированы эти записи. По словам генпрокурора, в такой ситуации «решить вопрос о наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц государства в это время невозможно». «В который раз обращаюсь к МЕЛЬНИЧЕНКО предоставить оригиналы записей и обстоятельные исчерпывающие показания на поставленные следователями вопросы», - обратился к Н.МЕЛЬНИЧЕНКО генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сейчас находится в ложе судей сессионного зала парламента.