Ющенко стал лауреатом премии ”Квадрига”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, а также заместитель премьер-министра Израиля Шимон ПЕРЕС стали лауреатами нынешней берлинской премии „Квадрига”.

Как сообщает “Немецкая волна”, это престижное отличие в четвертый раз будут вручать в Берлине 3 октября, в день воссоединения Германии.

Как говорится в обнародованном в четверг обосновании, В.ЮЩЕНКО удостоен премии, как герой Помаранчевой революции, за его мужественное отстаивание интересов демократии и гражданского общества.

Название премии „Квадрига” происходит от скульптурной группы – четверки коней, которая украшает Бранденбургские ворота в немецкой столице. В прошлом году премию „Квадрига” получил бывший федеральный канцлер Германии Хельмут КОЛЬ.