Регионал возмутился, что два Кириленко морочат голову
Предложение о перерыве не поддержали
Верховная Рада не поддержала предложение объявить перерыв в работе парламента на два дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 155 (при необходимых 226 – УНИАН) из 323 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Как сообщил первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, три фракции парламента – БЮТ, НУ-НС и Партия регионов - внесли предложение о том, чтобы объявить перерыв на два дня в работе парламента в пленарном режиме. По его словам, речь идет о том, что пока еще не завершены консультации относительно кандидатуры председателя ВР.
|Ярослав Сухий
В то же время народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) отметил, что фракция БЮТ не выступает за объявление перерыва в работе парламента. «Не мы снимали председателя ВР», - подчеркнул он.
На данное время в ВР выступают представители от фракций.