Регионал возмутился, что два Кириленко морочат голову

Верховная Рада не поддержала предложение объявить перерыв в работе парламента на два дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 155 (при необходимых 226 – УНИАН) из 323 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщил первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, три фракции парламента – БЮТ, НУ-НС и Партия регионов - внесли предложение о том, чтобы объявить перерыв на два дня в работе парламента в пленарном режиме. По его словам, речь идет о том, что пока еще не завершены консультации относительно кандидатуры председателя ВР.

После нерезультативного голосования народный депутат Украины Ярослав СУХИЙ (фракция ПР), обращаясь к руководителям фракций, сказал: «Что вы нам голову морочите». Он напомнил, что у трех фракций - БЮТ, НУ-НС и ПР - есть достаточно голосов, чтобы проголосовать за данное решение, но, в то же время, голосуют лишь 155 народных депутатов. «Если договорились, то голосуйте», - подчеркнул Я.СУХИЙ.

В то же время народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) отметил, что фракция БЮТ не выступает за объявление перерыва в работе парламента. «Не мы снимали председателя ВР», - подчеркнул он.

На данное время в ВР выступают представители от фракций.