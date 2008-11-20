Герман говорит, что все договаривались до поздней ночи

Партия регионов ведет переговоры со всеми политическими силами относительно создания новой парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она заметила, что вчера «до поздней ночи» продолжались консультации, которые сегодня будут продолжены.

На вопрос, с какими именно политическими силами идут переговоры и ведутся ли они, в частности, с БЮТ, А.ГЕРМАН ответила: «Мы продолжаем переговоры со всеми политическими силами, в том числе и неофициальные».

Отвечая на вопрос, у кого сегодня из претендентов на должность председателя Верховной Рады больше всего шансов, А.ГЕРМАН сказала, что сегодня и у Владимира ЛИТВИНА, и у Александра ЛАВРИНОВИЧА, и у Ивана ПЛЮЩА есть шансы возглавить парламент. «Будем выходить на какое-то решение», - сказала А.ГЕРМАН, заметив, что все трое претендентов является достойными и перспективными.

«Я думаю, что какой-то из них будет избран», - сказала А.ГЕРМАН.