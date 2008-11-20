Зварич: у всех кандидатов нулевые шансы

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” не ведет никаких переговоров относительно создания коалиции и избрания председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил представитель фракции Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, сегодня это делать нет никакого смысла, поскольку нет ясности относительно кандидатуры председателя парламента. Он заметил, что сейчас является очевидным отсутствие голосов в поддержку любой кандидатуры на должность спикера.

«Я еще неделю назад говорил, после этой авантюры, которая была оформлена юридически, как отзыв председателя ВР – я тогда говорил, что были нулевые шансы у всех кандидатов, и, как оказалось, к большому сожалению, я был прав», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Р.ЗВАРИЧ также подтвердил, что инициатива представителя НУ-НС Анатолия МАТВИЕНКО о восстановлении в должности председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА является его собственной инициативой. В то же время Р.ЗВАРИЧ заметил, что это не значит, что фракция не поддерживает такую идею.