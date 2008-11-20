Гриценко критикует намерение строить корветы за границей

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО раскритиковал намерение Министерства обороны строить военные корабли класса «корвет» за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил после заседания комитета, где рассматривался этот вопрос.

«Комитет оценил как неудовлетворительную работу правительства и Министерства обороны что касается выполнения программы «Корвет». Эта программа сейчас сорвана», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он сообщил, что на сегодняшний день правительство не одобрило даже концепции этой государственной программы, а это должно быть сделано до конца второго квартала текущего года.

«Срываются сроки реализации программы, соответственно не будут заложены средства на нее в государственный бюджет на 2009 год», - отметил председатель комитета.

Он также отметил, самым негативным фактором стало то, что в ходе этой работы Министерство обороны нарушило законодательство. «Когда в 2005 году принималось распоряжение Кабмина по программе «Корвет», ключевой целью было определено, кроме обеспечения корветами ВСУ, возобновление возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса по строительству военных кораблей. Этот проект имел целью задействовать десятки отечественных предприятий и научно-исследовательских учреждений для того, чтобы Украина восстановила статус государства, строящего военные корабли», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В связи с этим он сообщил, что Министерство обороны, не вынося этот вопрос на рассмотрение правительства, самовольно решило строить корветы в других государствах.

«И после того как Украина закупит несколько из них (корабли класса «корвет» - УНИАН) за рубежом – дальше будем строить у себя. Это является категорически неприемлемым. Это приведет к потере рабочих мест на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Так мы его не восстановим», - отметил председатель профильного комитета.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО отстаивает проект по строительству военных кораблей класса “корвет”, поскольку считает, что он может объединить предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

По его словам, на сегодняшний день в кооперацию по разработке и производству корабля класса “корвет” привлечено 50 предприятий ОПК, которые расположены в Киеве, Харькове, Львове, Донецке, Запорожье, Черкассах, Севастополе, Симферополе и Одессе. А.ГРИЦЕНКО заметил, что, согласно предварительным оценкам, отечественные предприятия приблизительно на 60% в состоянии обеспечить выполнение работ по строительству корабля типа “корвет”. Он также отметил, что строительство “корвета” является критически важной задачей для ВМС Украины, поскольку именно этот класс корабля определен основным для украинского военного флота.

В июле 2008 года командующий Военно-Морскими силами ВС Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ сообщил, что работы по созданию эскизного проекта корабля типа “корвет” проходят в соответствии с графиком.

16 октября 2008 года первый заместитель министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ заявил, что в создании украинского военного корабля класса “корвет” примут участие ведущие французские, немецкие, итальянские и голландские компании.