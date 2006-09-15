Янукович комментирует возмущение Нашей Украины

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Универсал национального единства не обязывал его поддерживать План действий для обретения членства Украины в НАТО, сообщает “Украинская правда”.

"В Универсале ничего не сказано, что мы поддерживаем План действий. Там записано, что вступление в НАТО – по итогам референдума", - сказал В.ЯНУКОВИЧ в Брюсселе на вопрос о возмущении членов “Нашей Украины” в связи с отказом премьера заявить в НАТО желание Украины присоединиться к Плану действий.

"У отдельных политиков есть свое мнение, и это их право", - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив: "Но отдельные политики должны считаться с мнением общества, где идею вступления в НАТО поддерживают от 12 до 25%".

"Я бы хотел, чтобы мы всегда смотрели на барометр, которым для меня был и всегда есть мнение украинского народа", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как известно, вчера в Брюсселе В.ЯНУКОВИЧ заявил о неготовности Украины начинать выполнение Плана действий по обретению членства в НАТО.