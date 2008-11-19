"Наша Украина" планирует сократить политсовет

Партия «Народный Союз Наша Украина» планирует сократить количество членов политсовета партии.

Как сообщила журналистам во время пребывания в Полтаве народный депутат от НУНС Ксения ЛЯПИНА.

По ее словам, соответствующий вопрос будет рассмотрен на съезде партии 29 ноября. «Думаю, где-то на 150 на 130 человек мы выйдем, потому что есть уставные нормы, обязывающие людей быть избранными в политсовет. В идеале, хорошо, если выйдем на 100 членов политсовета», – сказала К.ЛЯПИНА. Вместе с тем она сообщила, что вопрос о создании Блока Ющенко пока рассматриваться не будет так как еще не назначена дата внеочередных парламентских выборов.