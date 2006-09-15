Наша Украина обвиняет Януковича в измене

“Наша Украина” расценивает заявление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о неготовности Украины начать выполнение Плана действий по обретению получения членства в НАТО, сделанное вчера в Брюсселе, как прямое нарушение политических договоренностей, зафиксированных в Универсале национального единства. Об этом говорится в заявлении “Нашей Украины”, размещенном на сайте блока.

“Именно в этом документе парламентские политические силы засвидетельствовали неизменность внешнеполитического курса Украины, в том числе и по евроатлантической интеграции Украины”, - отмечается в заявлении.

Авторы документа напоминают, что согласно положениям Универсала национального единства, отношения Украины с НАТО должны осуществляться в соответствии с Законом Украины “Об основах национальной безопасности Украины”. Это предусматривает реализацию “обеспечения полноправного участия Украины в общеевропейской и региональных системах коллективной безопасности, приобретения членства в Европейском Союзе и Организации Северно-Атлантического договора при сохранении добрососедских отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией”.

Также в заявлении напоминается, что согласно Универсалу, решение вопроса вступления в НАТО должно осуществляться по результатам референдума, который проводится исключительно после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур, в том числе присоединения к Плану действий по обретения членства в НАТО.

“Наша Украина” настаивает на соблюдении политических договоренностей, закрепленных Универсалом национального единства. Мы убеждены, что Украина была, есть и будет независимым демократическим государством, полноправным членом Европейского Содружества”, - подчеркивается в заявлении.

Как известно, вчера в Брюсселе В.ЯНУКОВИЧ заявил о неготовности Украины начинать выполнение Плана действий по обретению членства в НАТО.