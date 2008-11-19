Лавринович придумал стажировать немцев в Верховной Раде

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ инициирует введение программы стажировки немецких специалистов в украинском парламенте.

Об этом сообщает пресс-служба А.ЛАВРИНОВИЧА. В соответствии с сообщением, сегодня А.ЛАВРИНОВИЧ провел встречу с депутатом немецкого Бундестага, главой отборочной комиссии программы стажировки в немецком парламенте «Международная парламентская стипендия» Берндом ШЕЭЛЕНОМ.

«Сотрудничество парламентов Украины и Германии имеет долгую и плодотворную историю», - отметил в начале встречи А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его убеждению, программа стажировки в немецком парламенте «Международная парламентская стипендия», которой занимается Б.ШЕЭЛЕН, является одной из составляющих на пути укрепления взаимоотношений между парламентами обеих стран.

В этом контексте А.ЛАВРИНОВИЧ поддержал предложение немецкого коллеги об учреждении подобной программы стажировки немецких специалистов в украинском парламенте и заверил в реализации этого проекта в Украине. При этом он отметил, что есть все предпосылки, чтобы такое сотрудничество было плодотворным.