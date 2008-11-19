Гриценко не хочет халифа на час, который умоет руки

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Анатолий ГРИЦЕНКО завтра готов голосовать за любую кандидатуру спикера, который против досрочных выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня журналистам.

«Я готов голосовать за любого спикера – кого бы не внесли. Единственное для меня базовое требование, чтобы спикер с трибуны сказал, что он против досрочных парламентских выборов. Я не хочу председателя Верховной Рады – халифа на час, который просто проведет изменения в закон о бюджете, или бюджете в следующем году в части финансирования выборов, также изменения законодательства о судоустройстве, и еще кому-то нужные вещи, а затем умоет руки и отойдет в сторону», - объяснил свою позицию А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что спикер должен быть настоящим председателем Верховной Рады, который заботился бы об этом органе и сделал бы так, чтобы парламент работал и принимал законы на протяжении всего конституционного срока.

«А если кому-то очень хочется, то досрочные выборы в ВР должны быть проведены одновременно с плановыми президентскими – не раньше», - подытожил политик.