У Тимошенко есть план по устранению Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что через 7-8 месяцев сможет отстранить команду Виктора ЯНУКОВИЧА от власти правовым путем.

Об этом она заявила в эфире “5 канала”, отвечая на вопрос, обжалует ли она законность политреформы в Конституционном Суде.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, "политреформа стала основой для реванша всех аморальных коррупционных сил, которых мы убрали от власти".

"Потому наше видение конституционной реформы не изменяется, и я хочу сказать всем тем, кто боролся против этой грязи...., чтобы они не были в отчаянии, в пессимизме, потому что у меня есть план", - заверила лидер БЮТ.

По ее словам, этот план сформирован - он правовой, основанный не на том, чтобы снова обращаться к людям, а чтобы действовала правовая система.

"План направлен на то, чтобы люди, которые никогда не понимали, кто такой ЯНУКОВИЧ и его команда, поняли, почувствовали, насколько глубоко ошиблись, а те, кто знал, чтобы имели выход и знали, что через полгода, 7-8 месяцев эта команда будет отстранена от власти правовым законным путем", - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО “Украинская правда”.

Она не уточнила, в чем заключается этот план, заметив, что "уже научена горьким опытом" и не будет разглашать "ни одного своего шага".

На вопрос об импичменте Президенту Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что предупреждала Виктора ЮЩЕНКО, что против него такое будут делать.

"Чтобы довести до конца эту процедуру, нужно иметь 301 голос, и членов нашей фракции среди этих голосов не будет", - заверила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что исполнились ее прогнозы по поводу судьбы Универсала национального единства, что для ЯНУКОВИЧА он был лишь "бумажкой".

"Я думаю, что у Президента тоже уже не осталось сомнения, что это была интрига, завершившаяся катастрофой для страны", - сказала она.

На вопрос, когда следует ожидать формирования коалиционного правительства, лидер БЮТ ответила, что это произойдет после того, когда она поймет, какие силы вошли в парламентскую коалицию.