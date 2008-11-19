Суркис оценил смелость Тимошенко

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает, что необходимо ввести мораторий на замену кадров, занимающихся подготовкой Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, подчеркнув, что прежде всего такой мораторий должен касаться людей, которые работают на своих должностях честно, профессионально и проявляя патриотизм.

"Если такой подход будет принят, то я уверен, что и вновь созданная структура – бюро, которое будет возглавлять заместитель министра Кабинета Министров, будет должным образом, чинно исполнять свои обязанности".

Сегодняшнее решение правительства о создании Координационного бюро, а также все другие решения, касающиеся проведения Евро-2012, Г.СУРКИС назвал смелыми и достаточно важными с точки зрения выполнения обязательств правительства перед УЕФА.

Напомним, сегодня Кабинет Министров принял решения о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и о создании Координационного бюро в составе Секретариата правительства по вопросам подготовки Евро-2012.

Справка УНИАН. Национальное агентство Украины по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 было создано в августе 2007 года. В декабре 2007 г. Кабмин назначил Евгения ЧЕРВОНЕНКО председателем Нацагентства по вопросам подготовки к Евро-2012.

Также подготовкой Украины к Евро-2012 занимается Организационный комитет под руководством премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.