Коммунисты нашли у себя трех кандидатов в спикеры

Члены фракции Коммунистической партии Украины считают свою кандидатуру на должность главы Верховной Рады Украины более перспективной, чем другие, но готовые голосовать и за представителя другой фракции.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины Александр ГОЛУБ (фракция КПУ).

По его словам, фракция КПУ исходит с того, что в нынешней ситуации досрочные парламентские выборы являются пагубными для страны, они не решают проблем в государстве, а только создают их. В такой ситуации Украине нужен действующий парламент, а поэтому нужен и председатель Верховной Рады.

“Мы считаем, что любая из наших кандидатур была бы более перспективной и эффективной по сравнению с другими, поскольку наши представители являются профессионалами, коммунисты также не заангажированы в разборках между мегафракциями и в коррупционном противостоянии представителей этих фракций” - сказал А.ГОЛУБ.

На вопрос, кто может быть кандидатом на должность спикера от фракции КПУ, он отметил, что “это может быть и Петр СИМОНЕНКО, и Александр ТКАЧЕНКО, который уже был председателем ВР, и Адам МАРТЫНЮК”.

По словам А.ГОЛУБА, “если бы депутаты руководствовались интересами государства и его будущего, то тогда наша кандидатура была бы лучшим вариантом”.

“Я реалист и понимаю, что все настроены на будущие внеочередные выборы, в первую очередь, президентские, и в этом ракурсе и рассматривают голосование или неголосование за кандидатуру на должность спикера”, - сказал депутат.

Он отметил, что в случае выдвижения кандидатуры, которая будет отвечать принципиальным требованиям КПУ, фракция будет рассматривать возможность ее поддержки. По словам А.ГОЛУБА, в частности, речь идет о неприемлемости проведения сейчас досрочных выборов и о возобновлении эффективной работы парламента.

Депутат считает, что парламент может работать и без формального создания коалиции, а при существовании большинства.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила Арсения ЯЦЕНЮКА от должности главы парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

На сегодня на должность главы ВР рассматриваются кандидатуры Александра ЛАВРИНОВИЧА (Партия регионов), Ивана ПЛЮЩА (“Наша Украина – Народная самооборона”), Владимира ЛИТВИНА (Блок Литвина), А.МАРТЫНЮКА (КПУ).

18 ноября Верховная Рада не смогла принять ни одного решения по кандидатуре на должность спикера. Поэтому народные депутаты приняли постановление о внесении изменений в календарный план работы Верховной Рады Украины», которой предусмотрено, что 18-19 ноября народные депутаты будут работать в комитетах, а в четверг в 10.00 начнется утреннее пленарное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос избрания спикера.