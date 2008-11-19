У Кличко разобрались, почему в Киеве на 30% упало давление газа

Снижение давления газа на 30% и связанное с ним уменьшение температуры в тепловых сетях столицы – это тактический шаг теплогенерирующих компаний в борьбе за повышение коммунальных тарифов для населения. Об этом заявил один из лидеров блока Виталия Кличка, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«При этом действия столичной администрации удивительным образом согласованы с действиями производителей тепла. Бюджетом Киева предусмотрена компенсация теплогенерирующим компаниям в размере 790,8 млн грн. Этого хватает на расчеты за газ. Но КГГА то ли в результате непрофессионализма, то ли с определенной целью не выполняет требований главного финансового документа. Все это свидетельствует о том, что началась вторая волна повышения коммунальных тарифов», - отметил политик.

«Черновецкий, не выполнив ни одного из предвыборных обещаний, сейчас, в условиях мирового кризиса, перекладывает груз проблем на жителей столицы. Противозаконно повысив тарифы для столичного бизнеса, администрация Черновецкого продолжает избранную политику и готовится повысить коммунальные тарифы для простых киевлян», - отметил Андриевский.