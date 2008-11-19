Украинская интеллигенция считает, что Медведев мог бы и склонить голову

Ведущие представители украинской интеллигенции не согласны с позицией Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно Голодомора в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института литературы им. Т.Шевченко Николай ЖУЛИНСКИЙ.

«Завтра представители украинской интеллигенции обнародуют свое заявление, в котором мы выразим свою категорическую позицию, категорическое несогласие с той позицией, которую выразил Д.МЕДВЕДЕВ», - сказал он.

При этом Н.ЖУЛИНСКИЙ отметил, что, по его мнению, «российский Президент, поскольку Российская Федерация считает себя преемником СССР, мог бы склонить голову в знак памяти жертв Голодомора, поскольку то были граждане СССР, и таким образом проявить дружественную к нам позицию».

Как сказал Н.ЖУЛИНСКИЙ, среди представителей украинской интеллигенции, которые обнародуют и подпишут заявление, а затем «бесспорно» направят Д.МЕДВЕДЕВУ, председатель Конгресса украинской интеллигенции Иван ДРАЧ, академик Иван ДЗЮБА, Борис ОЛИЙНЫК, Нина МАТВИЕНКО и другие.

В контексте этого Н.ЖУЛИНСКИЙ призвал всех ведущих представителей украинской интеллигенции присоединиться к этому обращению.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Президент России Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что в Украине голод начала 1930-х годов используется для достижения скоротечных конъюнктурных политических целей, и отказался принять участие в мероприятиях к 75-й годовщине Голодомора, которые пройдут в Украине.