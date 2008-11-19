Черновецкому готовят гамбургский счет?

Вместо того, чтобы предложить профессиональную антикризисную программу, Черновецкий перекладывает груз кризиса на киевлян. Об этом в эфире радио «Голос Киева» КДРТРК заявил председатель Украинской селянской демократической партии и депутат Киеврады от Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«Господин Черновецкий пришел к власти на популистских лозунгах. Продолжает действовать таким образом он и сегодня. Повышение тарифов на ЖКГ для предпринимателей, увеличение аренды на землю обусловит подорожание услуг и товаров. Такое давление на киевский бизнес, на киевскую экономику в условиях кризиса приведет к тому, что все больше предприятий будут останавливаться, и еще больше людей потеряют работу. И, как следствие, поступления в и так проблемный бюджет будут уменьшаться. Потому, я думаю, что уже весной киевляне будут готовы предъявить Черновецкому так называемый гамбургский счет», - заявил Дмитрий Андриевский.

Отвечая на вопрос, будут ли означать выводы Антимонопольного комитета, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте будут уменьшены, Дмитрий Андриевский отметил, что подорожание проезда стало возможным благодаря решению, которое приняла подконтрольное Черновецкому большинство: «Сегодня нужно работать над уменьшением тарифов. А говорить об Антимонопольном комитете, о других государственных мерах по регуляции стоимости проезда в Киеве нет смысла. Киеврада должна исправить ошибку - подготовить проект решения, которым должна обязать администрацию уменьшить тарифы и проголосовать его на сессии».