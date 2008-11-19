У Тимошенко подсчитали, что красная цена на метро - одна гривня

Кабинет министров не может заставить Киевскую городскую государственную администрацию снизить тарифы на транспорт, но настаивает на существовании для этого резервов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Кабмине.

«Безусловно, ответственность за установление тарифов и стоимости проезда лежит на киевской власти. Кабинет министров не может за нее принимать решения», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Вице-премьер сообщил, что рабочая группа Госинспекции по ценам при изучении информации о повышении тарифов установила, что Киевский метрополитен имеет внутренние резервы для снижения тарифов на проезд. «Базой для снижения стоимости проезда являются следующие цифры: фактически в 2,5 раза завышена рентабельность этих предприятий. Расчетные 24,2%, хотя по решению самого Киевсовета, рентабельность таких предприятий не может превышать 10%. Около 280 млн. грн. зачислено за счет неправомерного отнесения на стоимость проезда стоимости капитальных вложений, на 99 млн. завышена амортизация, 365 млн. – это резерв за счет неучитывания непрофильных доходов, а также занижения пассажиропотока. К тому же, стоимость размещения рекламы в метрополитене в 25 раз ниже средней стоимости размещения рекламы в других местах Киева», - пояснил А.ТУРЧИНОВ.

«Есть колоссальный резерв, который позволяет, по предварительным оценкам, сократить вдвое стоимость проезда в метро – до 1 грн. и до 80 коп. – в наземном транспорте», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте в 3-4 раза. С 4 ноября 2 грн. стоит одна поездка в метрополитене, если пассажир покупает один жетон на проезд. Проезд в наземном транспорте стоит 1,5 грн., если купить билет заблаговременно в киоске, и 2 грн. – если купить в салоне автобуса, трамвая, троллейбуса.

Прокуратура Киева начала проверку соблюдения столичной городской государственной администрацией законодательства при введении новых тарифов на проезд в общественном транспорте.

18 ноября первый вице-премьер-министр А.ТУРЧИНОВ поручил Киевской городской государственной администрации снизить стоимость проезда в общественном транспорте вдвое. Такое поручение дано по результатам совещания относительно предварительных итогов проверки обоснованности повышения тарифов на услуги городского пассажирского транспорта в Киеве.

По данным пресс-службы, во время совещания члены рабочей группы доложили А.ТУРЧИНОВУ, что проанализированные данные свидетельствуют о необоснованности повышения тарифов на транспорт и наличие возможности их снижения по крайней мере вдвое. Так, в частности, в 2,5 раза завышена рентабельность транспортных предприятий, величина пассажиропотока занижена, скрываются реальные доходы от рекламной и арендной деятельности, завышена амортизация, произошло безосновательное отнесение на себестоимость капитальных расходов и тому подобное. Полученные во время проверок данные свидетельствуют, что стоимость проезда в метрополитене не может превышать 1 грн., а в наземном транспорте - 80 копеек.