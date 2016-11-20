Взяточнику из Львовского горсовета назначили залог в 2 миллиона гривень

Об этом сообщила пресс-секретарь УСБУ во Львовской области Мирослава Клячковская, передает "Украинская правда".

Сторона обвинения - военная прокуратура Западного региона - просила о залоге в 10 млн. грн.

Судебное заседание, которое определяло меру пресечения, длилось более шести часов, поскольку адвокаты постоянно вносили новые ходатайства.

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17 ноября Юрия Гольца задержали работники СБУ и военной прокуратуры Западного региона на взятке в 80 тыс. грн. Меченые деньги дал предприниматель, которому предварительно со стороны управления горсовета при условии "отката" было обещано подряд на капремонт двух зданий.

Голец уже проходит по делу Грибовицкой свалки.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко назвал Гольца "самым любимым работником городского мэра", заявив о "наступлении на коррупцию во всей стране, в том числе и городе Львове".