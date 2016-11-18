Луценко назвал манипуляцией информацию о прекращении расследования дел против Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время совместного брифинга с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком.

«Заявление о том, что ГПУ якобы остановила дела против Януковича и его приспешников, я рассматриваю исключительно как политические манипуляции тех, кто недоволен наступлением на коррупцию во всей стране, в том числе и городе Львове», - сказал он.

По его словам, эта манипуляция устроена для того, чтобы отвести внимание от задержания во Львове «любимого работника городского мэра», которого во время совместной операции прокуратуры и СБУ был задержан на горячем при получении взятки.

«Не знаю откуда высасывали, но заявили, что мы уничтожаем дело Януковича. Посмотрите на меня, коллеги, наверное вся Украина знает историю моей жизни. Вы можете представить, чтобы под моим руководством ГПУ думала, как бы уничтожить дело Януковича? Это абсурд», - сказал Луценко.

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«Согласно действующему законодательству, любое следствие в Украине может идти не больше года... Я возглавил ГПУ уже после того, как прошло 2,5 года расследования резонансных дел на Майдане и Януковича. Как же так получилось, что эти дела все еще актуальны? Потому, что закон позволяет приостанавливать дело за розыском подозреваемых. В момент, когда следователь выносит подозрение, с которой знакомят в основном порядке противоположную сторону, дело приостанавливается за розыском. Но это дает нам возможность перейти к специального режима осуждения, в частности, так называемого заочного осуждения», - рассказал генпрокурор.

Но, по его словам, ГПУ не может это сделать, поскольку «за болтовней депутатов как-то забылось, что приспешники Януковича писали Уголовно-процессуальный кодекс под себя».

«В этом кодексе предусмотрено, что заочное осуждение возможно лишь в одиночку, каждого фигуранта в отдельности. Как можно осудить группу: человек, задумавший преступление, человек, купивший пистолет и человек, который убил, в трех разных процессах. Каждый, даже непрофессионал понимает, что это невозможно», - сказал он.

По его словам, Генпрокуратура будет обращаться в парламент, чтобы уточнить порядок заочного осуждения, чтобы уже в этом году было возможным начать необходимые процессуальные действия для заочного осуждения Януковича и его приспешников.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Объединения «Самопомич» Елена Сотник утверждает, что Генеральная прокуратура приостановила расследование уголовных производств против экс-президента Виктора Януковича и других высокопоставленных чиновников времен его правления. Об этом Сотник написал в Facebook, разместив скан-копии ответа ГПУ на его депутатский запрос.