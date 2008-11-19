Партия регионов не хочет спикера, который «тайком пишет письма в НАТО»

Народный депутат от Партии регионов Елена ЛУКАШ считает, что народные депутаты не поддержат проект постановления о повторном избрании Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя Верховной Рады Украины.

Об этом она сказала в интервью УНИАН, комментируя внесенный народным депутатом Анатолием МАТВИЕНКО (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) на рассмотрение парламента проект постановления об отмене постановления "Об отзыве председателя Верховной Рады Украины", которое было принято 12 ноября 2008 года.

Е.ЛУКАШ считает, что это - “абсолютно эмоциональный и неправовой шаг”.

Она отметила, что с правовой точки зрения парламент своим решением удовлетворил заявление А.ЯЦЕНЮКА об отставке с должности председателя, которое он не отзывал.

По словам депутата, что касается “личностной стороны, то депутаты осознают, что не хотели бы, чтобы ими руководил спикер, который тайком пишет письма в НАТО, при котором в законах, которые уже проголосованы, происходят странные изменения, ухудшающие положение граждан Украины, при котором систематически нарушаются регламентные нормы”.

Е.ЛУКАШ отмечает, что проект постановления А.МАТВИЕНКО - “это просто личностная позиция, которая не будет иметь никакой перспективы”.

По ее словам, фракция Партии регионов за нее не будет голосовать.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайно бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом ВР.