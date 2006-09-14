Кинах считает, что Янукович нарушил договоренности

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Анатолий КИНАХ назвал заявления премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно неготовности Украины начинать выполнение Плана действий для обретения членства в НАТО нарушением договоренностей, которые были достигнуты на этапах подготовки Универсала национального единства.

Сообщение об этом содержится на официальном сайте блока “Наша Украина”.

“НАТО на сегодня – это система безопасности, система укрепления демократических ценностей, консолидация мирового содружества против терроризма, наркобизнеса, контрабанды оружием. Присоединение к Плану действий относительно членства в этой организации является продолжением таких необходимых для Украины политических и экономических реформ, утверждения в Украине европейских и мировых стандартов демократии и защиты прав человека, конкурентоспособности экономики”, - цитирует сайт А.КИНАХА.

При этом председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны отметил, что если Украина потеряет этот шанс, это существенно уменьшит динамику интеграции Украины в мировое сообщество и нанесет существенный вред стратегическим интересам государства.

Он также добавил, что нужно информировать общество о преимуществах вступления в НАТО, и напомнил, что как один из компромиссов в Универсале национального единства было зафиксировано, что окончательное решение относительно вступления в НАТО будет приниматься после консультативного всеукраинского референдума.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ в Брюсселе заявил, что Украина отложит стремление присоединиться к НАТО из-за “публичной оппозиции”, а также политической ситуации в стране.