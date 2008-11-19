Стране нужен Яценюк?

Народный депутат Анатолий МАТВИЕНКО (фракция НУ-НС) предлагает отменить постановление "Об отзыве председателя Верховной Рады Украины", которое было принято 12 ноября 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления об отмене принятого решения по поводу отставки Арсения ЯЦЕНЮКА с должности главы Верховной Рады зарегистрирован на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности главы парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайным голосованием бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом

Вчера, 18 ноября, А.ЯЦЕНЮК на вопрос журналистов, при каких условиях он может согласиться на выдвижение своей кандидатуры на должность главы ВР, сказал: «Да уже ни при каких условиях». При этом пошутил: «Я стране не нужен» (очевидно, речь идет о лозунге, с которым Блок Литвина шел на прошлых парламентских выборах: «Стране нужен Литвин» - УНИАН).