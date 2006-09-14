Гриценко: НАТО - это клуб богатых стран

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что на сегодняшний день Украина уже приблизилась к такому этапу, когда можно переходить от режима интенсифицированного диалога к формальному старту по реализации Плана действий о членстве в НАТО.

Об этом А.ГРИЦЕНКО сказал в интервью газете “Известия в Украине”, которое обнародовано сегодня, 14 сентября, сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны.

“Но это должно быть общее решение и Украины, и Альянса”, - отметил министр обороны Украины.

Он также добавил, что с военной точки зрения, Украина готова этот этап начать – и фактически такая работа проводится.

“Я как министр и гражданин могу твердо сказать: все, что записано в этом Плане, это и есть то, которое нужно нам, украинцам, в первую очередь. Более того, независимо от того, будем мы в НАТО или нет, нам всем нужна нормальная экономика и конкуренция, нормальные законы и судопроизводство, нормальная избирательная система, сильная армия и социально защищены военнослужащие. И все это есть в этом плане. В ЕС и в НАТО все это есть, все это обеспечено, это клубы богатых и успешных стран, а нам все это нужно строить, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

В то же время он отметил, что сейчас никаких дополнительных решений принципиального характера принимать не нужно. Если Украина начнет формально выполнять План действий о членстве в НАТО, это еще не означает фактического обретения такого членства.

“Для Украины это шанс. И если мы им успешно воспользуемся, лучше станет всем нам. Хотя, еще раз повторю, формальный старт Плана не будет еще означать, что мы уже через год или два станем членами НАТО, - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Также глава Минобороны отметил, что для формального старта нужен соответствующий документ от руководства государства.

“Это может быть обращение от Президента Украины, от премьер-министра, от председателя Верховной Рады Украины. Это может быть их совместное обращение с просьбой привлечь Украину к выполнению Плана действий о членства в НАТО, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.