Турчинов: избрание спикера разблокирует парламент

Первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ рассчитывает, что избрание председателя Верховной Рады разблокирует законодательную деятельность парламента по предотвращению рейдерских атак на предприятия, собственность и землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил вчера на заседании Межведомственной комиссии по противодействию рейдерству.

«Мы надеемся, что все-таки в ближайшее время будет избран председатель ВР, и парламент продолжит работать, в том числе и в направлении принятия законов, которые блокируют возможность проведения рейдерских операций», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Вице-премьер напомнил, что правительство разработало 7 соответствующих законопроектов, из которых ВР приняла только два.

В то же время А.ТУРЧИНОВ отметил, что правительство активно сотрудничает с профильными комитетами ВР для законодательного урегулирования этой сферы и предотвращения фактов силовых захватов предприятий.