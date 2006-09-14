Присоединение “Нашей Украины” к коалиции не защитит ее членов в местных органах

Присоединение фракции „Наша Украина” к широкой коалиции не защитит от увольнения некоторых ее представителей в местных властях.

Такой прогноз обнародовала сегодня пресс-служба Всеукраинской общественной организации “Комитет избирателей Украины” (КИУ).

“При условии, если фракция “Наша Украина” перейдет в оппозицию, процент кадровых ротаций увеличится. В случае же заключения непонятных соглашений и „внеблокового” статуса блок потеряет часть должностей в местных органах власти, а еще часть станет де-факто лояльной к правительственной коалиции, а не к собственному политическому блоку”, - утверждают в КИУ.

Пресс-служба также считает, что создание антикризисной коалиции пока не привело к существенному переформатированию политических сил в местных советах, однако не исключено, что это может произойти.

По прогнозам КИУ, которые основываются на личных наблюдениях представителей организации, экспертных опросах, мониторинге СМИ, до конца 2006 года будут заменены около трети руководителей местных администраций.