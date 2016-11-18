РФ потерпела фундаментальное внешнеполитическое поражение, начав войну в Украине – российский политолог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседении круглого стола "Российская государственность: стабильная нестабильность".

Читайте такжеПутина не спасет выход из соглашения по суду в Гааге - эксперт

"Прошло 2,5 года, можно подвести какие-то итоги... На мой взгляд, путинская Россия потерпела фундаментальное внешнеполитическое поражение, более серьезное даже, чем военное, хотя и в военном плане уже украинская армия показала, что она готова оказать такое сопротивление, что полномасштабная агрессия будет неприемлемой для российского общества, потому что неприемлемым будет уровень потерь", - сказал эксперт.

В этой связи Пинтковский отметил, что те потери, которые Россия уже понесла на Донбассе, являются самой секретной информацией, и людей сажают в тюрьмы за ее оглашение.

По мнению политолога, главной потерей РФ является метафизическое поражение. "Полностью провалилась ставка на этнических русских и русскоязычное население. В Украине подавляющее большинство русских граждан и русскоязычных отвергли концепцию «русского мира» и также сражаются с агрессором в украинской армии, сохранив верность Украинскому государству", - заявил Пионтковский.

Он назвал еще одним поражением России ставку на ядерный шантаж. "Очень тяжелая была дискуссия на Западе и непростая, но, тем не менее, июльский саммит НАТО в Варшаве ответил на классический вопрос Путина..., повторяя Гитлера, который (вопрос) поставил Западу: вы готовы умереть за Нарву? Вот этот ответ, что защищать каждую часть территории стран НАТО мы будем", - сказал политолог.

"А вот хотите ли вы, господин Путин, умирать за Нарву? Путин умирать за Нарву, конечно, не хочет, он не для этого аккумулировал 250 млрд долларов, чтобы превратиться в радиоактивный пепел", - добавил Пионтковский.