Швейцария ввела санкции против крымских "депутатов" Госдумы РФ

Об этом говорится в сообщении Государственного секретариата по экономическим делам Швейцарии.

Так, под санкции попали еще шесть человек, которые были выбраны "депутатами" Госдумы РФ в оккупированном Крыму.

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"17 ноября 2016 года федеральный Департамент экономики, образования и исследований изменил перечень лиц, который прилагается к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций из-за ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

РосСМИ уже назвали имена этих "депутатов": это Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шпер.

Напомним, 8 ноября Совет Европейского Союза на уровне министров финансов принял новый список официальных лиц Крыма, к которым будут применены санкции за нарушение территориальной целостности Украины.

Известно, что это будут лица, избранные в государственную Думу.

В санкционный список входит 151 физическое лицо и 37 юридических лиц (компаний), в отношении которых действует запрет на поездки в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза в связи с их ролью в аннексии Крыма или поддержке Россией сепаратизма на востоке Украины.

Европейский Союз продлил введенные ранее санкции против России в связи с аннексией Крыма и Севастополя до 24 июня 2017 года.